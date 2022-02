Cade sul greto del fiume ad Agaro, grave una 41enne di Busto Arsizio

E' stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Novara una 41enne lombarda cadutanel greto del fiume tra la diga di Agaro e Croveo. E' successo nel pomeriggio. La donna, una 41enne di Busto Arsizio, stava rientrando da una gita da Agaro quando è scivolata in un canalone finendo sul greto del fiume.

Il ragazzo che era con lei ha dato l'allarme. Sul posto è stato inviato d'urgenza l'elisoccorso, e l'equipaggio ha dovuto prima appurare che non fossero previsti rilasci d'acqua dalla diga di Agaro.

Il tecnico del Soccorso Alpino e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati dal verricello e hanno proceduto con la stabilizzazione e il recupero dell'infortunata che è stata ricoverata in ospedale a Novara con un codice rosso.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti a supporto, gli uomini della stazione di Baceno del Soccorso Alpino e i militari del Sagf. Una squadra a terra è stata elitrasportata in quota per riaccompagnare a valle il compagno di escursione dell'infortunata in stato di choc.