Costa: "Da venerdì via le mascherine all’aperto"

Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio.

A confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, secondo il quale la decisione del ministro Roberto Speranza sarà valida dall’11 febbraio e non riguarderà solo le zona bianche, ma l’intero territorio nazionale.

“Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani” ha aggiunto Costa che ha anche detto intervenendo in diretta ad una trasmissione tv: “Lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo. L'obiettivo del governo è questo credo che ci saranno le condizioni per non prorogarlo”.

Andrea Costa ha poi parlato del Green pass: “E' stato molto utile per incentivare la vaccinazione, ora dobbiamo tener presente che è fondamentale somministrare la terza dose, perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi della malattia”.

“In Italia circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster: significa che abbiamo ancora circa 12-13 milioni di dosi da somministrare. Se proseguiamo al ritmo di 400mila dosi al giorno, per metà marzo avremo completato la dose booster a 49 milioni di concittadini. Da li sicuramente inizierà una nuova fase e, così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni, con la stessa gradualità inizieremo l'allentamento delle misure”.