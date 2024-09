Un fine settimana di appuntamenti imperdibili a Domobianca365

Musica, giochi, spettacoli e ottimo cibo. Oltre agli impianti di risalita aperti e a disposizione di chi sceglierà di passare una giornata di sano divertimento in mezzo alla natura nella splendida cornice di Domobianca365. La località turistica domese propone per il fine settimana del 21 e 22 settembre un programma di eventi ricco di appuntamenti.

Domenica 22 settembre, alle 11.30 la musica di Fabio Concato risuonerà ai 1600 metri dell’alpe Casalavera organizzato all’interno della rassegna “Musica in Quota”. Il cantautore milanese ha segnato, con le sue canzoni, un’epoca con la musica e le strofe di “Domenica Bestiale”, il suo primo grande successo. Era il 1982 e il brano presentato al Festivalbar diventò subito un tormentone estivo, tanto da diventare la colonna sonora del film di Marco Risi “Vado a vivere da solo” con Jerry Calà. Nella sua lunga carriera, Concato ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra i quali il premio Tenco vinto nel 2022. È certamente uno dei più amati autori italiani grazie a uno swing che passa dal melodico al jazz passando da sonorità pop.

Il concerto di Domobianca fa parte del suo “Musico Ambulante Tour”, dove insieme alle ultime canzoni saranno proposti i brani più popolari, da “Guido piano” a “Sexi tango”, da “Rosalina” a “Fiore di maggio”, composta nel 1984. Spazio anche per i singoli dell’ultimo album, da “Stazione nord” a “Non smetto di aspettarti”. Con Fabio Concato saliranno sul palco dell’alpe Casalavera Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Il ritrovo è alle 8.30 al parcheggio alpe Lusentino per gli spettatori del concerto che, in questa occasione, diventeranno anche escursionisti in quanto percorreranno a piedi il sentiero che porta sino alla splendida conca di Casalavera, dove il laghetto artificiale alle pendici del Moncucco farà da scenario al concerto che lì si terrà. Il tempo di percorrenza del sentiero è di 2h e 15’.

Per i meno allenati e per chi non può percorrere il sentiero, aperti, come in tutto il fine settimana, gli impianti di risalita di Domobianca365. Dall'alpe Lusentino, con le due seggiovie Motti e Prel, in pochi minuti si salirà fino a quota 1.600 metri per poi scende in una decina di minuti all’alpe Casalavera.

Sempre domenica 22 settembre la Festa d’Autunno - organizzata in memoria della piccola Matilde Cara - segnerà l’inizio di una nuova stagione, quella dei funghi, delle castagne e dello splendido foliage che tinge di rosso, giallo e marrone i boschi, con l’evento dedicato a bambine e bambini e al loro divertimento.

Tantissime le attività distribuite nel corso della giornata all’alpe Lusentino: gonfiabili, animazione e giochi, spettacoli di magia con il mago Mark. Dalle 11.00 alle 15.00 le evoluzioni della falconeria, mentre dalle 10.30 si potrà assistere a un’esibizione dei cani da ricerca del Soccorso Alpino. Le attività si svolgeranno nell’area adiacente al parcheggio, accanto alla partenza degli impianti di risalita e al Kinder Park, area giochi attrezzata gratuita. Nel pomeriggio, alle 16.00, via alle evoluzioni del bike trial con salti, repentini scatti e volteggi.

L’offerta gastronomica prevede grigliata con costine, polenta e formaggi locali a pranzo, la merenda delle 16.00 al Lusebar con la musica degli Heilà Collective e dalle 17.00 le zeppole preparate da nonna Memè. Al termine della giornata dalle 19.30, la risottata preparata dal mitico “Franco di Trontano”.

Il calendario degli eventi di Domobianca365 prosegue poi martedì 24 settembre con “Chef in Quota”, la cena con gli chef stellati che fa del bene con il ricavato devoluto al progetto Fondazione Specchio dei Tempi.