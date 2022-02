Il direttivo regionale della Lega conferma la candidatura di Allasia, Mosca e Gavazza all’ufficio di presidenza del Consiglio

Il direttivo regionale della Lega Piemonte, riunitosi lunedì 7 febbraio alla presenza di tutti gli eletti in Regione e in Parlamento, ha votato all’unanimità la conferma della candidatura all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale di Stefano Allasia come presidente e Michele Mosca e Gianluca Gavazza come segretari.



Il direttivo regionale ha anche espresso con chiarezza le priorità da sottoporre al Presidente Cirio per i prossimi mesi, con proposte di legge e iniziative politiche su: allontanamento zero, case popolari, semplificazione urbanistica, rafforzamento sanità territoriale, risarcimento danni da fauna selvatica, politiche di aiuti per le famiglie, contrasto all'abusivismo e regolamentazione del nomadismo, sostegno alle aziende agricole delle zone coinvolte dalla PSA (peste suina africana).