Nominata la segreteria del Pd domese

Il segretario del Circolo Pd domese, Antonio Leopardi, eletto lo scorso dicembre, ha provveduto alla nomina della nuova segreteria di circolo, come previsto dallo statuto del Partito Democrtico.

“Allo scopo di mantenere – scrive il segretario - l'efficace collegamento con l'attività amministrativa, faranno parte della segreteria i due consiglieri comunali del centrosinistra, Claudio Miceli e Gabriele Ricci”.

Prosegue il dirigente Pd: “Per rendere concrete le prospettive di rinnovamento del Circolo, ho chiamato quattro iscritti di recente militanza che, però, hanno già dato prova di impegno e capacità nella recente campagna per le Amministrative comunali: pertanto, completeranno la Segreteria cittadina del Partito Democratico Gualtiero Guenza, Alessio Macaluso, Doris Minolfi, Luca Paganoni”.

“Sono consapevole – conclude Leopardi - delle difficoltà che ci attendono, nel permanere della profonda crisi economica, sociale ed ancora sanitaria del nostro Territorio. A me ed a tutti loro l'augurio per un proficuo lavoro, avendo sempre come obbiettivo primario il bene della Comunità cittadina, in particolare, la difesa della parte più debole di essa: a questo scopo il circolo sarà aperto agli iscritti e simpatizzanti il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19”