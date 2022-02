Giornata del malato, messa in Collegiata a Domodossola

In occasione della trentesima Giornata mondiale del malato, l'11 febbraio festa della Madonna di Lourdes, che ha come riferimento biblico il versetto del vangelo di Luca “Siate misericordiosi come il padre vostro è misericordioso”, nella chiesa Collegiata alle 15 si terrà il rosario e alle 15.30 la messa con l'amministrazione del Sacramento dell'unzione degli infermi per tutte le persone anziane e ammalate.

Al Sacro Monte Calvario di Domodossola, dove è presente una riproduzione della grotta di Lourdes, alle 10.30 sarà celebrata la messa e alle 20.30 sarà recitato il Rosario.

A Villadossola nella chiesa di Cristo Risorto l'11 febbraio sarà celebrata con una messa per gli ammalati alle 15.30.