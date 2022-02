Buttogno “perde” per un mese una delle sue strade

Buttogno è un paese decisamente ben servito in termini di strade: quattro arterie conducono infatti alla frazione di Santa Maria Maggiore; di queste, due partono da Crana, una dalla zona a monte del passaggio a livello tra Santa Maria Maggiore e l’intersezione verso il cimitero Druogno e l’ultima inizia a Cadone (Druogno).

Ora, per circa un mese, una di queste strade non sarà più agibile, in quanto oggetto di interventi di manutenzione. Si tratta di Via Sandro Pertini, ovvero l’arteria che si stacca appunto vicino all’intersezione verso il cimitero di Druogno. Qui verrà rifatto un tratto del muraglione in sasso, a monte della strada stessa, salendo a Buttogno.

"Per poter effettuare i lavori si reso necessario chiedere completamente al transito questa strada ma fortunatamente Buttogno non subirà penalizzazioni essendo infatti servita da altre tre strade. Ipotizziamo di concludere le opere in un mesetto" spiega il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini. I lavori, del costo di circa 150 mila euro, sono finanziati con fondi Ato, gestiti dall’Unione Montana Valle Vigezzo.