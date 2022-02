Ecco i film in programma al Cinema Corso

Al Cinema Corso questa settimana saranno proiettati ‘Assassinio sul Nilo’ e ‘Marry me - sposami’ .

Per poter accedere è necessario mostrare il super Green Pass ed indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo di permanenza in sala.

Assassinio sul Nilo, il film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie, già portato sul grande schermo nel 1978 nel film con Peter Ustinov nei panni di Hercule Poirot.

La storia originale vede Linnet Ridgeway (Gal Gadot), bella e ricca ereditiera, che ha appena sposato il fidanzato (Armie Hammer) della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort.

Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del battello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba.

Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway.

Se Jacqueline non può certamente essere l'autrice dell'omicidio, chi sarà il colpevole del crimine? Indagando, Hercule Poirot scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una buona ragione per ucciderla.

Venerdì 20.15 – 22.30

Sabato 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 17.30 – 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Marry Me - Sposami, il film diretto da Kat Coiro, segue la storia di Kat Valdez (Jennifer Lopez), una famosa cantante che sta per convolare a nozze con il fidanzato rockstar Bastian (Maluma), presso il Madison Square Garden, dove una gran folla di fan non vedere l'ora di assistere alla celebrazione. Poco prima della cerimonia Kat scopre che il suo futuro marito l'ha tradita e per ripicca decide comunque di sposarsi, scegliendo, però, un uomo a caso tra il pubblico. La scelta ricade su Charlie Gilbert (Owen Wilson), un divorziato e timido insegnante di matematica al liceo, che si trova lì solo perché ha accompagnato sua figlia Lou (Chloe Coleman) e la sua amica all'evento.

Kat e Charlie sono due persone molto diverse e da perfetti sconosciuti si ritrovano improvvisamente a essere marito e moglie. I due cercheranno di aprirsi l'uno nei confronti dell'altra e col tempo quello che è stato un gesto istintivo di Kat si trasformerà in un vero e inaspettato sentimento. Ma i due riusciranno a superare la diversità dei loro mondi e i fan che vogliono che Kat torni di nuovo con il suo ex?

Venerdì 20.15 - 22.30

Sabato 17.30 - 20.15 - 22.30

Domenica 17.30 – 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Al Cinema Corso in corso Ferraris a Domodossola non è necessaria la prenotazione dei posti ma è consigliato recarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio del film per non creare code ed assembramenti.