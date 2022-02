Le offerte di San Valentino a Santa Maria Maggiore

"Con il cuore, #soloasanta" è lo slogan che accompagna il ricco (e lungo) fine settimana di San Valentino nel capoluogo della valle dei pittori: da venerdì 12 a lunedì 14 febbraio Santa Maria Maggiore apre i cuori dei visitatori con eventi, offerte e promozioni.

"Il Comune di Santa Maria Maggiore ha scelto di ampliare il significato di questa festa, tradizionalmente dedicata agli innamorati e all'amore, trasformandola in una occasione "per ricordare di volersi bene" - annuncia il Sindaco Claudio Cottini - Questo lungo periodo di difficoltà ha sicuramente segnato la vita di grandi e piccini, rendendo piu difficoltose le manifestazioni d'affetto. Per questo abbiamo pensato di offrire un piccolo calendario di eventi, promozioni, allestimenti che coinvolgono, oltre all'Amministrazione Comunale, le scuole, i professionisti, i commercianti''.

Proprio hotel, ristoranti, pasticcerie e bar di Santa Maria Maggiore proporranno menù speciali, sconti e omaggi a tutte le coppie che sceglieranno di assaporare le specialità di questa valle alpina; ed anche i negozi e le botteghe alpine del borgo Bandiera Arancione hanno ideato promozioni speciali dedicate agli innamorati.

Nel fine settimana la Casa del Profumo sarà aperta, sia con il percorso multisensoriale che con il bookshop, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, mentre sia venerdì 11 che lunedì 14 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Ingresso speciale di coppia scontato del 50% e promozioni su box profumate.

L'ufficio cultura e turismo del Comune guidato da Monica Mattei, in collaborazione con la Scuola primaria e quella dell'infanzia di Santa Maria Maggiore e l'Asilo Rastellini di Buttogno, ha ideato alcuni allestimenti dedicati al tema dell'amore inteso come sentimento di vicinanza. Sette saranno gli spazi in cui saranno visibili le piccole esposizioni, sia nel centro storico del capoluogo, sia nelle sue frazioni. Sempre a cura del Comune saranno posizionate in piazza Risorgimento e davanti alle scuole speciali cornici a forma di cuore per scattare romantici selfie-ricordo.

Al Centro Culturale Vecchio Municipio riapertura speciale dell'anticonvenzionale mostra "La cronistoria delle regole anti-Covid": l'esposizione - apprezzatissima durante il periodo natalizio - tornerà visitabile sabato 12 e domenica 13 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, mentre venerdì 11 e lunedì 14 febbraio sarà aperta dalle ore 16 alle ore 18. Ingresso libero con Super Green Pass.

Per chi cerca spunti romantici attivi tre sono le escursioni guidate. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio gli itinerari spazieranno dalla pineta al cuore delle frazioni di Santa Maria Maggiore fino a toccare un luogo inedito e speciale. Ogni appuntamento prevede anche omaggi golosi e romantiche sorprese incluse nelle tariffe (i dettagli sono su https://santamariamaggiore.info/un-amore-di-weekend-cuore-valle-vigezzo/)

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone biglietti con sconti del 50% (a partire da 15 € a coppia) per assaporare, magari per la prima volta, il suo viaggio lento tra Italia e Svizzera. Tutti i dettagli sono su www.vigezzinacentovalli.com.

Per informazioni e aggiornamenti: www.santamariamaggiore.info

https://www.facebook.com/santamariamaggioreturismo/

https://www.instagram.com/santamariamaggiorevallevigezzo/