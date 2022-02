Al Teatro la Fabbrica Arrivano Corrado e Camilla Tedeschi con ‘Partenza in salita’

Dopo lo spettacolo di Marco Paolini sul palco del Teatro la Fabbrica di Villadossola giovedì 17 alle 21 febbraio arriva ‘Partenza in salita’ con Corrado e Camilla Tedeschi.

Lui è un padre sessantenne (Corrado Tedeschi), non rassegnato all’idea che gli anni passino, e obbligato a rendersi utile per l’agognata patente della figlia, che vive con la madre, dalla quale l’uomo è separato da tempo. Lui si dichiara un attore di alto livello, in realtà è conosciuto più che altro per gli spot pubblicitari in TV. Ma è un papà in cerca di riscatto, fra una lezione di guida e l’altra, per ricucire un legame da tempo trascurato. La ragazza non perde occasione per rinfacciargli le mancanze, a cui lui ribatte con battute e ironia, pur sapendo di non essere stato un punto di riferimento paterno. Eppure, cede ancora alla parte dell’uomo di successo, vantandosi delle donne bellissime e giovani che (a suo dire) ha frequentato, mentre lo scambio tra loro risulta più arduo di una partenza in salita.

Per maggiori informazioni è possibili visitare il sito www.teatrolafabbrica.com oppure telefonare allo 0324 575611