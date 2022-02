Il Carnevale domese torna ad animare la città

È stato presentato questa mattina, martedì 15 febbraio, con una conferenza stampa presso la sala onsigliare del Comune di Domodossola il programma del Carnevale 2022.

Un carnevale in forma ridotta senza la sfilata dei carri e senza il matrimonio del Togn e della Cia in pazza per prevenire gli assembramenti ma che segna un primo passo per il ritorno alla normalità.

“Dopo due anni di pandemia abbiamo ripreso in mano il carnevale – afferma il presidente del Comitato Pulenta e Sciruii, Alberto Polacchi – per quanto è possibile dalle autorizzazioni, la novità di quest’anno è che la consegna delle chiavi non avverrà in sala consigliare ma a Palazzo San Francesco”.

“Siamo tornati anche con il prgetto ‘Città in giallo’ - spiega il vicepresidente Andrea Truscello – che è il colore della polenta e del nostro carnevale. Abbiamo voluto insieme al Comune posizionare i filari nelle vie del centro, abbiamo distribuito ai commercianti domesi un kit con dentro i disegni dei bambini delle scuole di Domo creando così la mostra a cielo aperto più grande d’Italia”.

“Finalmente è giunto il momento di riportare all’attenzione della Città il carnevale domese – dice il sindaco Lucio Pizzi – un momento a cui noi siamo molto legati perché teniamo alle nostre tradizioni, ci siamo confrontati con il comitato per capire cosa fare: c’era grande voglia di ripartire ma chiaramente c’era da trovare un punto d’equilibrio rispetto alle difficoltà del momento”.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 febbraio alle 17 a Palazzo San Francesco dove all’ombra dell’antico sipario del Teatro Galletti, il cui restauro sarà presentato il giorno prima, il sindaco Lucio Pizzi darà le chiavi della città al Togn e alla Cia; alle 19 ci sarà l’apericena all’Etho e la sera si conclude all’Alice After Dinner.

Domenica 20 febbraio alle 18 in collegiata sarà celebrata la messa in suffragio dei soci defunti del Comitato Pulenta e Sciriuii.

Dal 23 al 25 febbraio il Togn e la Cia faranno visita alle scuole e doneranno ai bambini il libro illustrato con la storia delle maschere domesi.

Domenica 27 febbraio dalle 11.30 in piazza Mercato torna la distribuzione della Polenta e Sciriui e si potrà anche leggere l'immancabile Tavan; alle 14.30 dj Tanza farà ballare grandi e piccini con un dj set in piazza.

Martedì 1 marzo si conclude il Carnevale con il ‘Martedì grasso sulla neve’, il Togn e la Cia, in compagnia del Comitato Pulenta e Scirui saranno a Domobianca365 per una giornata di festa e di sci.