Tutto pronto per la quinta edizione della Domobianca Vertical Race

A pochi giorni dal via, sono tanti gli iscritti già registrati alla Domobianca Vertical Race che alla sua quinta edizione - in programma sabato 24 maggio - si prospetta essere una delle più avvincenti. Sono tanti i big iscritti alla gara: al femminile grande ritorno della regina dello skyrunning, la svizzera Maude Mathys, che farà di tutto per abbassare il suo record di 32'16", ma dovrà vedersela in primis con la francese Christel Dewalle, la detentrice del record del chilometro verticale Fully e con le specialiste delle OnlyUp come le elvetiche Vicky Kreuzer, Paola Stampanoni, le fortissime italiane Corinna Ghirardi, Fabiola Conti, Vivien Bonzi, Camilla Calosso, Annalena Hofer e Paola Varano; da segnalare la presenza anche della svizzera Corina Sommer, vincitrice della Oman Desert e della Marathon de Sables.

Al maschile, grande assente Roberto Delorenzi, impegnato nelle Golden Trail World Series, che non potrà difendere il record dall'attacco di grandi nomi come quello di William Boffelli, Matteo Eydallin, Damiano Lenzi, Marcello Ugazio, Daniel Thedy, Cristian Minoggio, Lorenzo Rostagno, Danilo Brambilla, Luca Ronchi, Gabriele Matli, gli elvetici Fiorillo Camesi e Nicola Hagger, il fortissimo atleta armeno Joe Petrowsky, il nazionale albanese David Nikolli.

“La gara darà una grossa visibilità a tutta la Val d’Ossola - commenta Ivan Svilpo, organizzatore dell'evento -. Avere così tanti nomi di prestigio che scelgono la nostra gara e la nostra valle è una vetrina turistica importante, visto il grande seguito mediatico e di pubblico di atleti di questo livello”.

All'evento da quest’anno è legato anche uno speciale trofeo in memoria di Alessio Ghersi, il maggiore delle Frecce Tricolori, orgoglio della città di Domodossola. In suo ricordo, alle 17.00 ci sarà un sorvolo tricolore da parte della pattuglia acrobatica WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili, un fiore all'occhiello dell'aviazione civile italiana; un motivo in più per recarsi sulla cima del Moncucco ad ammirare questo spettacolo nello spettacolo.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 23 maggio e ci si potrà comunque iscrivere presso il villaggio gara il giorno dell'evento.