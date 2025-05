Soms, lo sportello dedicato alle patologie visive apre le porte ai cittadini

A partire dal 5 giugno, ogni primo giovedì del mese la Società di Mutuo Soccorso Ets di Domodossola ospita uno sportello informativo dedicato alle patologie visive, gestito dall’associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti (Apri Odv Ets sezione Vco).

Lo sportello potrà offrire diversi servizi a chi è affetto da patologie visite, come ad esempio la presentazione di alcuni strumenti a disposizione degli utenti per provarli e conoscerne l’esistenza e per i quali verrà fornito supporto informativo sulle procedure per ottenerli dall’Asl se ne ricorrono gli estremi previsti. Inoltre, in collaborazione con Confartigianato si prenderanno in carico pratiche per le richieste riguardo al riconoscimento degli handicap e delle eventuali indennità, le pratiche legate ad eventuali richieste di aggravamento e altre. Potranno essere poi presentati ausili che aiutano ciechi e ipovedenti nelle attività quotidiane, come ad esempio la lettura, con la possibilità di provarli e capire il loro utilizzo.

Lo sportello dell’Apri Vco è coordinato da Laura Martinoli e sarà a disposizione ogni primi giovedì del mese per tutti i cittadini di Domodossola e di tutte le valli che la circondano. Per maggiori informazioni è possibile contattare la responsabile al numero 338 7182824.