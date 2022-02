Cartelli irregolari, la Polizia ferroviaria multa nove società

Nove verbali per cartellonistica irregolare. Alcune ditte e aziende, titolari dei cartelli, sono state multate dalla Polizia ferroviaria di Domodossola dopo un esposto presentato delle società a cui Rete Ferroviaria Italiana si appoggia per la pubblicità. Si trattava di cartelli posati senza autorizzazione su territorio di proprietà di Rfi, società che si affida a due ditte per raccogliere la pubblicità che poi viene messa lungo le linee ferroviarie. Le sanzioni inflitte si aggirano sui 400 euro a testa, per un totale di 3600 euro.