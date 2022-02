Carnevale, associazioni in piazza a Mocogna con un pranzo d’asporto

Il Gruppo Alpini Cisore-Mocogna, in collaborazione con il Comitato Antico Borgo Cisore e il Gruppo “La Paserela”, organizza per domani, domenica 20 febbraio, un pranzo d’asporto. A partire dalle 12 in Piazza San Rocco, presso la sede degli Alpini a Mocogna, inizierà la distribuzione, in occasione del Carnevale, di polenta, salamini e gorgonzola. E’ gradita la prenotazione ai seguenti numeri: 347.7947008; 340.3536212; 342.6688796.