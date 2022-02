Saranno prodotti a Cameri gli F35 acquistati dalla Svizzera?

Saranno costruiti a Cameri gli F-35 che la Svizzera acquisterà per la difesa aerea. Nei giorni scorsi a Cameri è stato il capo di Armasuisse, l’ente svizzero incaricato dell’approvvigionamento militare, per discutere della possibile produzione, nel Novarese, di alcuni dei suoi F-35.

La delegazione di Armasuisse era guidata dal capo dell'Armamento, Martin Sondegger, accompagnato dai principali capi-progetto del programma Air2030, che prevede l’acquisto di 36 F-35A. La decisione della Svizzera di acquistare i Lighting II risale a giugno nel 2021, dopo l’annuncio del Consiglio federale svizzero della vittoria dell’F-35 nella competizione per rinnovare i caccia della Confederazione.

L’investimento della Svizzera è di 9,3 miliardi di franchi per l’acquisto degli aerei da combattimento F-35A e del sistema di difesa terra-aria Patriot nonché per altri interventi. I nuovi aerei da combattimento sostituiranno i 25 F-5 Tiger e i 30 F/A-18 Hornet attualmente in uso.

La struttura gestita da Leonardo a Cameri è l’unico sito di assemblaggio e checkout finale per gli F-35 in Europa. Cameri produce anche gli F-35A per le forze aeree olandesi.