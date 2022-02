Sabato al Centro Famigliare l'assemblea annuale dell'Avis ossolana

Assemblea annuale per l'Avis ossolana. Sabato alle 14.30 presso la tensostruttura del Centro Famigliare di via Montegrappa si riuniranno i soci avisini. All'ordine del giorno la nomina dell'Ufficio di Presidenza, l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, quella del bilancio di previsione 2022, la nomina dei delegati alle assemblee provinciali, regionali e nazionali e, come da tradizione, la consegna delle benemerenze ai soci più longevi.