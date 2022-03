Montecrestese, la Pro Loco raccoglie aiuti per la popolazione ucraina

La Pro loco di Montecrestese ha lanciato l'iniziativa “Diamogli una mano aiutiamo il popolo ucraino” organizzando punti di raccolta di beni di prima necessità, che rimarranno aperti fino al 5 marzo. E' possibile portare indumenti invernali in buono stato per adulti e bambini, pannolini per bambini e pannoloni per adulti, sacchi a pelo, coperte, salviette igienizzanti, garze e bende sterili, generi alimentari a lunga scadenza.

I volontari della Pro loco consegneranno le donazioni alla sede di Borgomanero dell'Esarcato apostolico ucraino d'Italia, affinché siano spediti nel paese in guerra.

I punti di raccolta sono: Alimentari Molino Corrado di Roldo negli orari di apertura del negozio, Alimentari Conad del Pontetto negli orari di apertura del negozio, Agriturismo AZ negli orari di apertura e infine nel magazzino della pro loco a Viganale al mattino da martedì a sabato dalle 11 alle 12.30. Alla sera da lunedì a sabato dalle 18 alle 19.