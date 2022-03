La programmazione del Cinema Corso

Dopo l’anteprima nazionale che si è svolta mercoledì 2 marzo proprio al Cinema Corso, il docu-film ‘A riveder le stelle’ entra nella programmazione settimanale.

Diretto da Emanuele Caruso, è un documentario che racconta come un gruppo di sei persone si sia messo in cammino per sette giorni, percorrendo 36 km tra le montagne della Val Grande piemontese, per riscoprire le bellezze della natura. Un paesaggio lontano dall'artefizio umano, quello raggiunto da queste persone, che con questo docu-film, realizzato con due cellulari e un drone, alimentati a energia eco-sostenibile, pone l'attenzione al drastico cambiamento climatico in atto negli ultimi anni.

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30 – 22.00

Sabato 20.30 - 22.00

Domenica 22.00

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Uncharted: il film diretto da Ruben Fleischer, è un'origin story tratta dall'omonima serie di videogiochi e racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza di Victor Sullivan (Mark Wahlberg), noto come Sully, con cui Drake stringerà amicizia e che diventerà il suo mentore.

Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso, ma sia disperso in un posto remoto non segnato su alcuna mappa terrestre. Sarà Sully a indicargli dove potrebbe essere Sam, ovvero su un'isola deserta, dove si dice sia custodito il mitico tesoro di Ferdinando Magellano, andato perduto 500 anni fa e divenuta la fortuna più cercata del mondo. Convinti che se troveranno l'oro, troveranno anche Sam, i due si mettono in viaggio, ma non sono gli unici a cercare il leggendario tesoro. Anche Moncada (Antonio Banderas) è sulle sue tracce, convinto di essere un erede di Magellano e quindi che le ricchezze spettino a lui di diritto. Nate e Sully dovranno viaggiare lontano e lavorare d'ingegno, ma soprattutto collaborare per risolvere questo mistero perso nel tempo e trovare il tesoro, che ha un valore di 5 miliardi di dollari, e anche Sam, si spera...

Il film non approfondisce solo il rapporto tra il giovane Nathan e suo fratello maggiore Samuel, ma anche come è nata l'amicizia con il mentore. Del cast del film fanno parte anche Sophia Ali e Tati Gabriell.

Domenica 20.00

The Batman, il film diretto da Matt Reeves (già regista di Cloverfield e dei due episodi de Il Pianeta delle Scimmie: Apes Revolution e The War), vede protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne e del suo alter ego supereroistico, l'Uomo Pipistrello.

Il film non è una origin story e, infatti, vede Bruce Wayne vestire già tempo il mantello di Batman, che vigila sulla città di Gotham City da due anni. In questo periodo il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il momento di discendere nelle oscure profondità della città e scontrarsi questa volta con un nemico tanto astuto quanto temibile.

Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, dove Batman sembra esser l'unico che cerchi di garantire giustizia. È per questo che Bruce Wayne deve essere cauto e non fidarsi facilmente, ma dalla sua parte ha sempre il fidatissimo Alfred (Andy Serkis) e può contare anche sul tenente James Gordon (Jeffrey Wright).

Il vigilante, però, non immagina che il nuovo killer, L'Enigmista (Paul Dano), che semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce la sua identità, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman (Zoë Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss del crimine Carmine Falcone (John Turturro). Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze.

Giovedì 20.30

Venerdì 17.00 - 20.40

Sabato 17.00 - 20.40

Domenica 17.00 - 20.40

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Lizzy e Red - Amici per sempre, film diretto da Denisa Grimmová e Jan Bubeníček, racconta la storia di un topo e una volpe, nemici per natura. Dopo un grave incidente, si ritrovano insieme in un nuovo mondo, un paradiso degli animali. Qui i due devono abbandonare i loro istinti naturali e fraternizzare.

Diventati presto migliori amici, il topo e la volpe intraprendono insieme un viaggio Avventuroso che li porterà a una nuova vita terrena, ma non immaginano che rinasceranno l'uno nelle pelli dell'altro. Ora che i ruoli sono opposti, dovranno restare uniti grazie al potere della loro amicizia.

Venerdì 17.30

Sabato 15.30 - 17.30

Domenica 15.30 – 17.30

Per poter accedere è necessario mostrare il super Green Pass ed indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo di permanenza in sala, al Cinema Corso in corso Ferraris a Domodossola non è necessaria la prenotazione dei posti ma è consigliato recarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio del film per non creare code ed assembramenti.