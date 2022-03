Le previsioni meteo per il fine settimana

La discesa di una saccatura dalla Polonia ai Balcani convoglia sul Piemonte fredde correnti nordorientali, che causano un moderato rinforzo della ventilazione e un aumento della nuvolosità, con deboli precipitazioni sparse a ridosso della fascia pedemontana alpina e fino ai primi tratti di pianura adiacenti tra oggi e domani. “La quota neve, inizialmente intorno ai 700 m, potrà abbassarsi fino ai 400-500 m al primo mattino – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte. - Un progressivo miglioramento del tempo è atteso dal pomeriggio, con un'attenuazione delle precipitazioni e ampie schiarite sulle Alpi, che si estenderanno all'intera regione dal pomeriggio di domenica. Le temperature saranno in calo, con minime al di sotto dello zero tra domenica e lunedì”.

SABATO 5 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più compatti sulla fascia pedemontana alpina fino ai primi tratti di pianura adiacenti; parziali schiarite nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli sparse al mattino sulla fascia pedemontana alpina, in attenuazione nel pomeriggio; quota neve intorno ai 400-500 m Zero termico: in calo sugli 800-900 m. Venti: moderati settentrionali in montagna e deboli o moderati dai quadranti orientali in pianura in attenuazione nel pomeriggio.

DOMENICA 6 MARZO 2022

Nuvolosità: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso tra pianure e zone pedemontane alpine, più soleggiato su Alpi e zone appenniniche; rapida attenuazione della copertura nel pomeriggio.

Precipitazioni: sostanzialmente assenti. Zero termico: in ulteriore calo fino a 600-700 m al primo mattino, in successivo rialzo fino a 900-1000 m in serata. Venti: deboli o moderati nordorientali in montagna, deboli orientali in pianura con rinforzi moderati sulle pianure orientali