‘’Se nei prossimi due mesi non arriverà la neve sarà un vero disastro’’. Lo scrive Meteo Live Vco che ricorda come ci siano ancora marzo e aprile per poter avere neve e pioggia sulle Alpi. Lo fa sottolineando la situazione problematica dei corsi d’acqua dell’Ossola ‘’che sono in una situazione mai vista negli ultimi 35 anni. E’ il caso del torrente Segnara, in una valle laterale dell’Anzasca, che in alcuni tratti è completamente prosciugato’’.

Meteo Live Vco rimarca ‘’come intorno ai 2 mila metri ci sia pochissima neve. Solitamente a maggio avviene il disgelo delle neve invernale ed è proprio questa neve che va a rifornire di acqua i molti torrenti prima dell’estate’’.