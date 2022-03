Un 57enne di Trontano ubriaco appicca un incendio davanti ai Carabinieri, arrestato

Nella mattinata di ieri, F.R. 57enne, originario di Trontano, disoccupato, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Verbania, per il reato di incendio boschivo doloso.

Alle ore 07.10 circa l’uomo è stato controllato a Vogogna, lungo via Provinciale, mentre era alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a circa 4 volte il limite massimo consentito.

Al termine della contestazione l’uomo, a cui era stata sequestrata l’auto, si è allontanato a piedi e senza motivo alcuno ha improvvisamente dato fuoco a delle sterpaglie sul ciglio della strada. I militari che erano sul posto, intenti ad ultimare le operazioni del sequestro dell’autovettura, hanno rincorso l’uomo, che nel frattempo ha continuato ad appiccare il fuoco in altri punti lungo la strada, cercando contemporaneamente di estinguere le fiamme sul nascere.

L’uomo è stato infine raggiunto e prontamente fermato dai Carabinieri che gli hanno tolto l’accendino dalle mani; a quel punto, dato che ormai le fiamme si erano estese lungo il versante montano ed erano fuori controllo, i militari hanno immediatamente richiesto l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Domodossola e dei volontari AIB della sezione di Premosello Chiovenda che, giunti sul posto in poco tempo, sono riusciti a bonificare e mettere in sicurezza la zona solo dopo circa due ore di intensa attività.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma dove, dopo l’espletamento delle formalità di rito e la contestazione di una sanzione di 10.000 euro, è stato tradotto presso la casa circondariale di Verbania, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.