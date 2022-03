Dall'Aci Vco un appello alla solidarietà per il popolo ucraino

Il presidente, il consiglio direttivo e la commissione sportiva dell’Automobile Club VCO esprimono, in una nota del presidente Zagami, un appello ai soci e sportivi del VCO, sottolineando che “i valori di ACI e dello sport affondano nell’amicizia, nella democrazia e nella solidarietà, ed è per questo che siamo vicini alla popolazione Ucraina, vittima di una brutale, sanguinosa e ingiustificabile aggressione che purtroppo miete vittime anche tra civili, donne e bambini. La fama di generosità dei soci ACI e di tutto l’Ente del VCO deve emergere in questo momento di grande tristezza e sdegno anche con piccoli ma significativi gesti".

“E’ molto importante dare anche un piccolo segno di vicinanza” continua il presidente Zagami “a questo popolo martoriato da una guerra ingiusta e vile. Tramite i nostri contatti abbiamo saputo che per ora in alcuni confini Ucraini non accettano più materiale perché saturi, ma possiamo sempre recuperare risorse per chi verrà da noi scappando, dalla loro amata Terra, come profughi. Ecco dunque alcuni prodotti che potrete donare presso il Punto di Raccolta, l’Oratorio di Domodossola, in Via Monte Grappa n. 34, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00: tutte le tipologie di garze e bende, sia sterili che non, varie tipologie di farmaci, antidolorifici, antipiretici, antistaminici, acqua ossigenata e pannolini per bambini e adulti, oltre che i beni di prima necessità per un’accoglienza dignitosa come lenzuola, coperte ed abiti.

Per chi volesse direttamente contribuire economicamente segnaliamo il sito internet www.fondazionevco.org, dove, dopo esservi registrati, potrete donare qualsiasi cifra. I profughi che hanno sofferto hanno bisogno del calore e della vicinanza del popolo sempre generoso del VCO”, conclude il Presidente Zagami.

Inoltre l'Automobile Club esporrà presso la propria sede e nelle sue delegazioni la bandiera dell'Ucraina.