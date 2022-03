Una lotteria per raccogliere fondi pro Ucraina

Il comitato di Domodossola della Croce Rossa organizza una lotteria di beneficenza a favore della popolazione ucraina.

Il premio è un uovo di pasqua della Caffarel di 4 kg di peso messo in palio dal negozio ‘La Novia’ di Domodossola.

I biglietti saranno in vendita nei banchetti allestiti dai volontari il 12 marzo in piazza Rupubblica dell’Ossola davanti al Municipio; il 19 marzo davanti alla banca in piazza Repubblica dell’Ossola; il 26 marzo davanti al Municipio ; il 2 aprile davanti al Centro Moda di corso Fratelli di Dio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Giulia al 3669134401 oppure Cristina al 3335910149.