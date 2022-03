Resterà una sola linea elettrica nel cielo di Montecrestese

Montecrestese ‘porta a casa’ l’interramento della linea da 130 kv che corre nella parte bassa del paese, mentre sulla vecchia linea che c’è lungo il Toce sarà ‘spostato’ il 220 kv.

Appare soddisfatto Renato Punchia, sindaco di Montecrestese, per l’esito del confronto con Terna. ‘’Sul nostro territorio ora ci sono due linee elettriche, ne rimarrà una sola – spiega - . Elimineremo la linea che al Pontetto è sulla case: verrà interrata. Mentre i 220 kv saranno a loro volta spostati sui tralicci della linea del 130, quella nella zona del fiume Toce’’.

Punchia è soddisfatto. ‘’Credo sia un’ottima soluzione – dice – anche perché non è molto quello che può fare una amministrazione quando ci sono progetti di questa grandezza’’.

Un modo per rintuzzare le polemiche sorte questi mesi, dove alcuni hanno accusato l’amministrazione di non fare abbastanza per tutelare il paese.

‘’Ci siamo mossi ad inizio gennaio, quando è stato pubblicato il progetto di Terna - spiega – ed abbiamo così fatto prima le nostre osservazioni e poi incontri con Terna per cercare soluzioni, una delle quali con la partecipazione della gente. Ora possiamo dire che Terna ha accolto l’idea di interrare la linea da 130 kv e spostare sull’altra linea il 220 kv’’. Linea quest’ultima che corre verso il Toce e quindi non impatta con le abitazioni’’.

Sulle polemiche sorte in paese il sindaco è chiaro: ‘’Abbiamo più volte detto alla gente che i nostri uffici erano aperti per accogliere lamentele, suggerimenti e osservazioni: non si è visto nessuno’’.

Intanto l’amministrazione Punchia continuerà il dialogo con Terna per quanto riguarda la linea ‘alta’ quella che dovrà passare da Cravariola e Matogno: l'intenzione è cercare, se possibile, di diminuire al massimo l’impatto in quelle aree di pregio ambientale.