Crodesi critici con il piano di razionalizzazione delle linee elettriche

Non piace proprio a molti cittadini di Crodo il progetto di razionalizzazione della rete elettrica tra la Val Formazza e l’alta Ossola. Lo si è capito delle diverse contestazioni mosse da alcuni residenti di Crodo nell’incontro tenutosi stamattina con i tecnici di Terna a Foro Boario.

Terna dice che il progetto prevede ‘’un investimento da 120 milioni di euro con la demolizione di circa 60 chilometri di elettrodotti aerei in alta tensione, per un totale di 225 sostegni che saranno sostituiti da 76 chilometri di nuove linee elettriche aeree e 10 chilometri di cavo interrato’’.

Ma i dati sono stati contestati da alcuni presenti, molto critici con Terna e con le amministrazioni locali.

‘’Il sindaco di Crodo non ha mai informato la popolazione, né fatto delibere in merito. E della riunione di ieri tra gli amministratori e Terna non abbiamo saputo nulla’’ dicono.

C’è chi sostiene che il progetto di Terna porterà invece ‘ad un aumento del 48% per cento delle linee elettriche’’. Mentre altri sostengono ''che i benefici saranno solo a favore del Comune di Formazza mentre a Crodo aumenteranno tralicci e linee elettriche’’.

Preoccupati sono soprattutto i residenti della zona sulla sponda sinistra del fiume Toce, zona dove ‘’correranno’’ le linee da 220 kv per collegarsi alla centrale di Verampio. Timori per l’ impatto ambientale ad Aleccio, Cravariola, alla Forcoletta, zone naturalistiche di pregio. Ma c’è anche chi teme che una volta realizzato, il nuovo progetto di razionalizzazione di Terna possa portare all’attuazione del progetto di Interconnector, che al momento è stato solo congelato e non soppresso.