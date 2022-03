Villadossola, al Centro museale un film sul Milite Ignoto

‘’La scelta di Maria’’. E’ questo il titolo del film che sarà proiettato sabato 12 marzo, ore 21, al Centro museale - ex cinema Sociale - di via Boldrini. La serata è organizzata dalla sezione Anpi di Villadossola in occasione della giornata internazionale della donna.

Si tratta di un film del 2021 scritto e diretto da Francesco Micciché. E' dedicato alla figura di Maria Bergamas, la donna italiana che fu scelta in rappresentanza di tutte le madri che avevano perso un figlio durante la Prima Guerra Mondiale, e che decise chi, tra undici caduti i cu corpi erano stati recuperati, ne sarebbe divenuto il simbolo. Milite ignoto che venne sepolto al Vittoriano a Roma.