Le previsioni meteo per il fine settimana

Una saccatura atlantica in progressivo movimento verso il bacino occidentale del Mediterraneo apporta sul Piemonte flussi umidi orientali e aria fredda nei bassi strati, responsabili di deboli nevicate a ridosso delle vallate, nevose a quote collinari. "Da domenica pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la perturbazione atlantica si dispone in senso meridiano con un'associata intensificazione di correnti umide meridionali e nevicate deboli diffuse sui rilievi meridionali fino ai fondovalle fino a lunedì mattina. La successiva espansione di un campo di alta pressione africana sull'Italia riporterà condizioni più stabili e soleggiate nei giorni successivi".

SABATO 12 MARZO 2022

Nuvolosità: sulla fascia pedemontana occidentale cielo molto nuvoloso con transito di velature anche compatte, altrove cielo parzialmente o localmente nuvoloso con nubi in parziale attenuazione sulle zone di pianura. Precipitazioni: fenomeni sporadici molto deboli sulla fascia pedemontana alpina. Quota neve sugli 800-900 m in progressivo lieve calo fino a 700 m a fine giornata. Zero termico: in progressivo calo sui 900-1000 m. Venti: deboli o localmente moderati a tutte le quote, da sudovest sui rilievi alpini e prevalentemente da est-nordest altrove con rinforzi sulle pianure, più sostenuti sulle zone al confine con la Lombardia.

DOMENICA 13 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: al mattino nevischio a ridosso dei rilievi fino in alta valle in successiva leggera intensificazione, in particolare sul Piemonte sudoccidentale. Quota neve sui 500-600 m. Zero termico: in aumento sui 1000-1100 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna e deboli in pianura, da sudovest sulle Alpi in lieve intensificazione dal pomeriggio su Alpi Marittime e da nord[1]nordest altrove, con locali rinforzi sulle pianure sud-orientali