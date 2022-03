Ancora una sconfitta per la Cestistica, continuano a pesare le troppe assenze

Terza sconfitta nella poule promozione per la Cestistica Domodossola. I granata si sono arresi nettamente sul parquet di Montalto Dora: 86-65 il finale, con la squadra del presidente Guerra che, a differenza delle prime due partite con Biella e Settimo, non è mai stata in partita.

Le assenze hanno ancora una volta avuto un peso determinante: sono rientrati sia Carusi che Donaddio, ma entrambi erano a scartamento ridotto, lontani dalla migliore condizione. Ancora indisponibili invece sia Cerutti che Maglio.

Domani sera la Cestistica torna sul parquet amico del PalaRaccagni per la quarta partita del girone: De Tomasi e compagni sfideranno Paruzzaro e l'obiettivo è quello di provare a ottenere la prima vittoria della poule per rilanciare le ambizioniMontalto Dora-Domodossola 86-65(25-11/42-29/68-45) Detomasi 8, Frank 15, Cuzzolin 4,Brocca T, Lenzi 3,Brocca G, Bionda, Ranzani 15, Carusi 3, Maestrone 11, Donaddio 4, Baldini 2.