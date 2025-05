Findomo Pediacooph24 parte male nei playoff: ko in Gara 1 contro Victoria Torino

Esordio con sconfitta per la Findomo Pediacooph24 nei quarti di finale play off: 82-69 sul parquet della Victoria Torino. “Approccio ai playoff - le parole di coach Scillone - con troppa superficialità. Questo in sintesi quello che è successo all’esordio in gara uno. Una difesa troppo permissiva nei primi di due quarti ha permesso agli avversari di prendere un vantaggio tale che non siamo riusciti a ricucire. I playoff vanno affrontati con più determinazione e rabbia cestistica perché si giocano una volta sola. Ora abbiamo la possibilità di ribaltare il risultato in casa giovedì e aggiudicarci il turno vincendo la bella da loro sabato prossimo ma dobbiamo assolutamente approcciare meglio la partita, più determinati e più convinti che siamo una squadra forte e non dobbiamo temere nessuno, ma per vincere ci vogliono aggressività difensiva e determinazione”.