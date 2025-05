La Findomo Pediacooph24 non molla: vittoria da squadra e serie riaperta

La Findomo Pediacooph24 è ancora viva. Anzi, è più viva che mai e pronta a giocarsi le proprie chances in gara 3 domani sera alle 20.30 a Torino. Ieri sera al Pala Raccagni i granata hanno messo in scena una grande recita, fatta di cuore, cervello, difesa e tecnica. Un successo più sofferto di quanto dica il 78-69 finale, ma arrivato grazie ad una prova corale di grande valore, forse la migliore della stagione considerato anche il valore dell'avversaria. Una vittoria frutto dell'apporto del collettivo: quattro giocatori in doppia cifra

(Nagini e Carusi 15, Donaddio 14, Realini 12), Frank a 9 e Cerutti a 6. Insomma, un successo di squadra grazie ad una prestazione di squadra. Partenza equilibrata, con gli ospiti avanti di 1 al 10', 17-18, con Raviola superlativo. Poi un grande secondo quarto a ribaltare il puntegigo, un terzo quarto per blindare il vantaggio. Ed un quarto quarto di sofferenza, con gli ospiti tornati ad un solo possesso di svantaggio a 4' dalla fine: cuore ed esperienza hanno fatto la differenza per il successo finale. Ed ora tutto è possibile: alla bella Domo può farcela.