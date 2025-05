Ultima chiamata Cestistica: serve una prova di cuore per restare in corsa

Domani alle 21 al Pala Raccagni la Findomo Pediacooph24 deve vincere per portare la Victoria Torino alla bella: ossolani chiamati a reagire dopo il ko in gara 1. Nel corso della partita sarà presentato anche il giovanile granata.

Missione compiuta. La Paracchini Expo Foma passa anche sul parquet di Torino e si qualifica per la semifinale play-off. I ragazzi di Verri sono stati perfetti, stendendo laRe.Ba 82-67: match approcciato nella maniera giusta, vantaggio da subito in doppia cifra e partita mai in discussione. Una prova collettiva superlativa, tenuto conto delle assenze di Bellarosa, Kutnetstov e Barberis. Cinque uomini in doppia cifra: dai 20 del top scorer Vercelli ai 10 del giovanissimo Caramelli.

"Bravi, davvero bravi: prestazione che mi ha reso orgoglioso. Abbiamo chiuso i conti - le parole di coach Verri - ed è importantissimo visti anche gli impegni della serie B elite. Ci prendiamo questa semifinale e la giocheremo con spensieratezza, consapevoli che possiamo rompere le uova nel paniere a tutti".