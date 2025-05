Findomo Pediacooph24, beffa atroce a Torino: sfuma la semifinale nei secondi finali

Una beffa tremenda. Quando già assaporava il sapore dell'impresa e della semifinale, la Findomo Pediacooph24 si è svegliata sul più bello. Avanti di 12 ad inizio ultimo quarto, Domodossola ha subito la vemente rimonta dei padroni di casa, che hanno messo la freccia nel finale con un parziale super negli ultimi 4'.

Rammarico, tanto rammarico per gli ossolani, che dopo un primo tempo equilibrato (37-37), avevano provato a scappare nel terzo quarto e nei primi minuti dell'ultimo. Raviola e Brusca hanno però preso per mano i torinesi, che con un paio di episodi fortunati hanno ribaltato la situazione: sorpasso a 11'' dalla fine, poi il tiro finale di Donaddio (20 per lui) non è andato a segno e così la Victoria ha potuto festeggiare la qualificazione alla semifinale.

"C'è poco da dire, se non che la delusione è tremenda. Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori nel finale e siamo anche stati poco fortunati: peccato, perché avevamo le carte in regola per passare il turno e non siamo riusciti a farcela" - le parole della stessa ala campana.