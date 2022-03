Le previsioni meteo per il fine settimana

Un vasto minimo depressionario centrato sull'Algeria continua a convogliare sull'Italia flussi umidi orientali che determinano sul Piemonte condizioni di cielo nuvoloso e possibili deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi alpini. “Da domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il minimo si sposterà verso sudest ricongiungendosi ad una saccatura sull'Europa orientale, con una configurazione favorevole all'attenuazione del flussi di aria umida ed al conseguente miglioramento sulla nostra regione, caratterizzato da cieli in prevalenza soleggiati ad eccezione di locali addensamenti sulle zone pedemontane alpine. Fino a domenica la debole avvezione di aria fredda in quota, richiamata dal minimo, causerà una progressiva lenta diminuzione della quota dello zero termico e delle temperature, in particolare nei valori minimi".

SABATO 19 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte sulla fascia pedemontana alpina occidentale e, in serata, sul settore settentrionale. Precipitazioni: al mattino possibile nevischio sulle Alpi sudoccidentali; dalla serata fenomeni deboli sparsi sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali. Quota neve sui 900-1000 m. Zero termico: in ulteriore calo in serata fino ai 1100-1200 m. Venti: sulle Alpi al primo mattino moderati orientali in successiva attenuazione e con direzione variabile; altrove ventilazione da nord-nordest, ancora moderata al primo mattino su Appennino e pianure orientali in progressiva attenuazione ma con locali rinforzi residui sulle zone al confine con la Lombardia, in prevalenza debole sulle pianure occidentali

DOMENICA 20 MARZO 2022

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei rilievi occidentali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 1100-1200 m. Venti: deboli da nordest a tutte le quote con locali rinforzi sul settore orientale