Basket, sconfitta per la Cestistica contro gli Spartans Borgomanero

Niente da fare per la Cestistica, che gioca una discreta partita sul parquet degli Spartans Borgomanero ma deve cedere ancora 69-61: i granata sono senza vittorie nella poule promozione, complice la sfortuna che si è accanita sui ragazzi del presidente Guerra. Contro Borgomanero Domo era ancora priva di Cerutti, De Tomasi e Donaddio: tre giocatori del quintetto titolare, che a questi livelli non possono essere regalati a nessuno. " Abbiamo fatto quello che potevam- sottolinea il responsabile comunicazione della Cestistica Davide De Topmasi-giocando un buon primo quarto: la differenza è emersa nel secondo periodo, con Borgo che è arrivata a più 20 e poi nonostante il tentativo di tornare sotto le dieci lunghezze di svantaggio non siamo riusciti a riaprire la contesa"

Spartans Borgomanero - Cestistica Domodossola 69-61 (19-14, 41-22, 54-43) Domodossola: Frank 10, Cuzzolin 8, Lenzi, Bionda, Cerutti n.e., Ranzani 7, Carusi 17, Maestrone 4, Baldini 15

Spartans: Maioni 13, Bainotti 4, Pilla 6, Stasi 2, Romani 19, Giadini ne, Caligaris 12, Huti 10, Lanza 3. All. Facchin