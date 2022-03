La ballerina ossolana d'adozione Danila Massara porta a Milano 'La danza delle 12 ore'

Sarà Danila Massara una danzatrice che vive da alcuni anni a Trontano a far approdare per la prima volta il 20 marzo a Milano un'inedita maratona in danza estemporanea no-stop di 12 ore chiamata appunto “La danza delle 12 ore” che metterà a confronto le migliori scuole di danze etniche e contemporanee impegnate nella ricerca sull'improvvisazione, per celebrare l'arrivo della Primavera. Danila Massara danzatrice e coreografa contemporanea è la direttrice artistica del progetto.



Saranno 12 ore di danza, 12 scuole lombarde, 12 stili diversi in un intreccio di culture, per interpretare altrettanti temi di attualità. Dalle 10 alle 22, in Piazza Sicilia a Milano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un evento nostop di danza a cura dell'associazione Metiss'Art ASD : "La danza delle 12 ore".



“L'evento gratuito, che si ispira all'usanza tipica delle corti andaluse dell'epoca medievale, nasce da un'idea di Michel Raji, danzatore e coreografo contemporaneo francese di origine marocchina e cultura Suf, è già stato realizzato in Francia e in Belgio – spiega Danila Massara - e oggi per la prima volta arriva anche a Milano.

"La danza delle 12 ore" è una creazione collettiva, una sfida tra danzatori in creatività, abilità tecnica e resistenza si fondano in un'opera collettiva, che celebra la rinascita della danza in occasione dell'equinozio di primavera.



All'iniziativa parteciperanno i più promettenti giovani danzatori delle scuole di danza etnica e di ricerca (hip hop e contemporanea) della Lombardia, guidati dagli stimoli musicali e situazionali proposti dalla direttrice artistica Danila Massara, sulla base di 12 temi, uno per ogni ora. Il tema ecologico sarà sotteso a tutta l'iniziativa, che sarà completamente sostenibile e plastic free.



"Questo evento nasce con l'auspicio di ridare vigore alla danza che ha molto sofferto durante la pandemia - spiegano gli organizzatori - incentivando i giovani danzatori ad approfondire la loro formazione nelle scuole di danza che partecipano all'iniziativa. Vogliamo portare nuova energia per far rifiorire un settore che coniuga lo sport, l'arte e la cultura”. Danila Massara. per oltre 15 anni ha vissuto e lavorato tra l’Italia e la Francia dove, dopo aver danzato per alcune compagnie ed aver fatto parte di produzioni per importanti teatri ( tra cui la Maison de la Danse di Lione, l’ Opéra Comique di Parigi) nel 2012 ha fondato la propria compagnia di danza, chiamata LD’A Linea d’aria. Da tre anni con il marito Antonio Maniscalco fotografo d'arte abita a Trontano. Appunto a Trontano nascono i suoi progetti e percorsi sia pedagogici che artistici e Trontano alcuni mesi fa aveva ospitato uno stage con danzatori provenienti da diversi paesi europei”.