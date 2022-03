Continua il progetto “Konference”, il 25 marzo incontro con l'artista rap Chicoria

Continua il progetto “Konference” realizzato da Associazione Karma, in collaborazione con la scrittrice e giornalista Arianna Giannini.

A un mese di distanza dal primo appuntamento, che aveva visto come protagonista Don Alberto Ravagnani, un secondo appuntamento è fissato per il 25 Marzo alle ore 18:00 alla Cappella Mellerio di Domodossola e l’ospite annunciato è Chicoria, nome d’arte di Armando Sciotto, artista italiano che attraverso la musica rap racconta le sue esperienze di vita.

"Nato e vissuto nelle periferie di Roma, Chicoria comincia fin da giovanissimo a sviluppare la passione per i graffiti e la cultura Hip Hop arrivando a far parte di due collettivi musicali della capitale: In the Panchine e TruceKlan, da cui è poi scaturita la collaborazione con il collega Noyz Narcos per la realizzazione dell’album “La calda notte”. Nel 2008 viene arrestato per spaccio e detenuto per 15 mesi nel carcere di Regina Coeli; la difficile esperienza vissuta lo spinge a scrivere il libro “Dura lex 1- la legge non è uguale per tutti” a cui segue nel 2017 “Dura lex 2”. Negli stessi anni inizia un progetto didattico che lo porta in più di 150 scuole con l’intento di fare prevenzione contro l’abuso di sostanze e le dipendenze spronando i giovani a dar maggiore importanza al proprio futuro.

Durante l’incontro, immaginato come un momento di discussione e condivisione con il pubblico, verranno toccate diverse tematiche quali la vita di strada, la detenzione e la vita dopo il carcere e l'importanza terapeutica della musica.

È gradita la prenotazione che può essere fatta direttamente sul sito di Associazione Karma: www.associazionekarma.it.

L’evento si terrà in ottemperanza della vigente normativa anti covid.