Divieto di accesso ai locali pubblici per un 27enne residente in Ossola

Il Questore del Verbano Cusio Ossola, dr Luigi Nappi, ha emesso un provvedimento D.A.C.U.R. (Divieto di accesso alle aree urbane), che interdice l'accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, nei confronti di un ragazzo omegnese di 27 anni, residente in Ossola.

Tutti gli accertamenti sono stati svolti dalla Divisione Anticrimine della Questura ed hanno portato a fare luce su un episodio avvenuto nella serata dello scorso 20 febbraio allorquando il ragazzo colpito dal provvedimento, era stato avvicinato da due giovani presso un locale di Vogogna, i quali avevano chiesto informazioni stradale ricevendo come risposta la richiesta di danaro, seguita da minacce legate all'uso di un coltello; al diniego dei due giovani lo stesso reagiva aggredendo con inusitata violenza dapprima uno poi l'altro con pugni al volto, tanto che i due dovevano recarsi al pronto soccorso per farsi medicare, riportando ferite guaribili in 8 e 7 giorni.

Ai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, il ragazzo, in evidente stato di alterazione dovuta all'eccesso di alcolici, reagiva con violenza tanto che i militari dovevano chiedere rinforzi per contenere la furia dell'uomo. Con non poche difficoltà riuscivano infine ad arrestarlo e condurlo in cella a Verbania. Attualmente si trova in carcere a Verbania.

Considerato che il fatto grave è accaduto nei pressi di un esercizio pubblico, in una zona dove sono presenti numerosi locali frequentati da giovani, e che la condotta tenuta dal ragazzo ha messo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubbliche, il Questore ha disposto nei suoi confronti il divieto di accedere, dalle ore 18.00 alle ore 07 .00, ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento presenti sul territorio dell'intera Provincia del Verbano Cusio Ossola, vietandogli inoltre di sostare nelle aree immediatamente adiacenti all'ingresso dei locali, per la durata di due anni. La violazione del divieto comporta la reclusione fino a due anni e la multa da € 8.000 a € 20.000.

Si tratta del primo provvedimento di questo tipo emesso dal Questore del Verbano Cusio Ossola, introdotto a seguito delle modifiche al Decreto Legge nr.14 del 2017, riguardante la sicurezza delle città, adottate dopo il verificarsi del tragico episodio ovvero l'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro (Roma) nella notte del 6 settembre 2020.