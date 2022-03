Nuovo direttivo per il Cai Macugnaga

A seguito dell’Assemblea annuale, la Sezione CAI Macugnaga ha aggiornato il proprio direttivo che per il triennio 2022/2024, risulta così composto: Antonio Bovo presidente. Davide Rabbogliatti e Flavio Violatto vicepresidenti.

Franco Alberto Nico, segretario. Fernardo Micheli, presidente Commissione Escursioni; Davide Rainelli, presidente Commissione Sentieri; Roberto Marone, Collaboratore di Segreteria



Consiglieri: Eugenio Morandi, Lucia Marone, Roberta Largh, Luigi Corsi, Raoul Ronchi e Laura Pancaldi.



Il collegio revisori dei Conti, per il triennio, 2022/2024 sarà composto da;

Giuliano De Blasio, presidente; Francesco D'adda e Alessio Marone, revisori.



Numero di soci



Abbiamo chiuso questo l’anno 2021 con un numero di soci pressoché invariato: siamo 836 così suddivisi: 477 ordinari (di cui 49 Juniores) 251 familiari e 108 giovani (nel 2020 erano 858 nel 2019 781, nel 2018 791 nel2017 784, nel 2016 785, nel 2105 789 e nel 2014 778. Inoltre abbiamo 4 soci aggregati interni, ossia già iscritti in un'altra Sezione.



Un grazie dal profondo del cuore a tutti voi che continuate a darci il vostro consenso ed il vostro aiuto. Un ringraziamento particolare va al Consiglio direttivo uscente e un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio che verrà nominato.



Soci 60ennali



Maurizio Scudeletti, Mario Pigni



Soci 50ennali



Alessandro Barbieri, Mario Iacchini, Eligio Lanti, Maria Pia Rabbogliatti, Pierangelo Villani.



Soci 25ennali



Giovanna Castiglioni, Silvia Chini, Alessandro Corsi, Michela Da Boit, Massimo Felisati, Matteo Giovannone, Giulia Manganotti, Piera Merchianti, Alessandro Orsi, Caterina Parodi, Fulvio Pirazzi, Gianfranco Salsa, Nerina Torri, Giuseppe Vicario.



Ci onoriamo di avere fra i nostri iscritti anche soci con oltre 50 anni di adesione, si tratta di coloro che, dopo essere stati iscritti presso altre Sezioni, hanno deciso di trasferirsi alla nostra e qui vogliamo ricordarli ma soprattutto ringraziarli per aver scelto il CAI Macugnaga: Con 65 anni: Marina Ottolini, Luciano Gianni, Gigi Moretti e Teresio Valsesia.



Coro Monterosa



Quest’anno ha potuto riprendere quasi a pieno ritmo le sue attività, ha però bisogno di nuovi elementi, in quanto causa anche la prolungata sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza pandemica, alcuni elementi hanno scelto di abbandonare. Come Sezione CAI siamo onorati di aver avuto spesso l’opportunità di collaborare con una delle realtà più belle di Macugnaga e della valle Anzasca. L’augurio di tutti noi è di ritornare al più presto ad apprezzare le loro esibizioni corali, ed il loro rinnovato repertorio che il Maestro Fabrizio Rainelli sta mettendo a punto, Sito Internet ( www.Caimacugnaga.org ). Curato da Maurizio Marzagalli e Lorenzo Toja.

È uno strumento prezioso e indispensabile per tenere informati i nostri soci sparsi in tutta Italia e all'estero. Ricordiamo a tutti che il CAI MACUGNAGA ha anche un profilo Facebook: www.facebook.com/caimacugnaga, E-mail della Sezione: caimacugnaga@libero.it oppure caimacugnaga@caimacugnaga.org

ATTIVITA' 2021

Se il 2020, per la Sezione CAI Macugnaga è stato un anno importante, ottimi risultati sono stati raggiunti anche in questo anno 2021 ancora caratterizzato da parecchie restrizioni.



Rifugio Oberto Maroli



Importante intervento è stato fatto il Rifugio Maroli al Monte Moro, con la sostituzione di buona parte dei materassi ed in particolare con la sistemazione della “postazione Filippo Ganna”, infatti anche quest’anno il nostro rifugio ha avuto il piacere di ospitare per due volte (Luglio e Settembre) il campione mondiale di ciclismo con la sua squadra, per i suo ritiri/allenamenti in quota. Per questi lavori un bel contributo ci è stato offerto della Famiglia Maroli che ringraziamo veramente di cuore.



Rifugio Anedeo Pirozzini – Alpe Lago



Altro importante intervento è stato fatto al Rifugio “Pirozzini” all’Alpe Lago in Val Segnara, diventato da quest’anno punto tappa anche del S.I. CAI oltre che del GTA. Con un contributo derivato dal Bando Rifugi 2020 del CAI Centrale (di circa 12.000 Euro) a fronte di una spesa di circa 20.000, è stato realizzato da parte di ditte locali, un muro perimetrale di circa 90 cm. di altezza in calcestruzzo rivestito con pietra locale e raccordato alla struttura in legno esistente con scossalina in lamiera preverniciata, il tutto per generare una protezione e rinforzo della struttura.Da parte dei nostri volontari inoltre si è provveduto alla verniciatura con impregnante di tutta la parte in legno. Vogliamo ringraziare Lorena Pirozzini e Moreno Zanetta che ci hanno messo a disposizione gratuitamente tutti i sassi utilizzati per il rivestimento, recuperati dai ruderi delle loro baite.



Montagnaterapia



L’anno 2021 ci ha visto particolarmente impegnati su questo fronte. Innanzitutto la nostra Sezione ha organizzato e diretto un Corso di accompagnamento escursionistico con ausili fuori strada (Joelette), cui hanno partecipato, come relatori Soci specializzati in varie discipline (Medicina, Terapia Occupazionale, Assistenza Sociale, Legale) provenienti dalla Regione CAI LPV (Liguria Piemonte e Valle d’Aosta), e come allievi una ventina di Soci del Raggruppamento Intersezionale EMR (fra cui diversi medici ed infermieri) ed un socio del Raggruppamento Sette Laghi (una buona parte di costo9ro si sono iscritti al CAI proprio per poter partecipare al Corso). Poi, come oramai da diversi anni, abbiamo accompagnato un gruppo di adolescenti, in situazione di disagio familiare, a fare una esperienza di alcuni giorni di soggiorno in Rifugio di alta montagna. Abbiamo partecipato al 1° raduno Nazionale di Escursionismo Adattato che si è tenuto a Parma e provincia, Raduno la cui 2ª edizione, nel 2022, si terrà in Piemonte.



Alternanza Scuola Lavoro



Anche quest’anno a causa delle restrizioni in atto non è stato possibile riproporre la positiva esperienza del 2019, abbiamo comunque per il secondo anno inserito per il mese di Luglio ed Agosto una nostra giovane Socia Volontaria, Linda Villa che ci ha supportato nella gestione dell’apertura al pubblico (in completa sicurezza) tutti i giorni, favorendo i numerosi soci che hanno potuto rinnovare e tesserarsi.



Un ringraziamento a Linda per l’impegno e la professionalità.



Per il secondo anno, abbiamo inoltre partecipato come Tutor ad un PCTO (Ex Alternanza Scuola lavoro) di due classi 4A del Liceo Scientifico di Gallarate, supportando gli studenti nell’elaborazione di progetti.



Anche quest’anno a causa delle restrizioni in atto non è stato possibile riproporre la positiva esperienza del 2019, abbiamo comunque per il secondo anno inserito per il mese di Luglio e agosto una nostra giovane Socia Volontaria, Linda Villa che ci ha supportato nella gestione dell’apertura al pubblico (in completa sicurezza) tutti i giorni.



E per finire, abbiamo accompagnato diverse escursioni con Joelette in Valle Anzasca, all’Alpe Devero, in Val Formazza, nel Vergante, per offrire a soggetti fragili (scolari e studenti di ogni ordine e grado, o facenti parte di cooperative assistenziali) l’emozione degli studenti nell’elaborazione di progetti riguardanti i vari aspetti caratteristici della montagna. Come sempre ci siamo dedicati alla nostra missione principale: far conoscere ed amare la montagna.



Le principali attività svolte nel 2021



Quest’anno le attività escursionistiche e manifestazioni, in base alle disposizioni emanate dalla sede centrale del CAI, sono state quasi tutte portate a termine pur con le limitazioni ed applicazione dei protocolli previsti in materia di contenimento di diffusione del virus. Abbiamo purtroppo dovuto annullare gli appuntamenti con il CAI Varazze, di primavera ed estate e per il secondo anno consecutivo il Raduno delle “Genti del Rosa“ previsto per il 3 luglio al Monte Moro.



Lutti



Ci hanno lasciato nel 2021: Franco Campiotti, Michele Pala e Gianni Radice. A loro va il nostro commosso ricordo ed alle loro famiglie la nostra amichevole vicinanza