A Trobaso la presentazione del tesserino per pescare nel Lago Maggiore

Sarà presentato sabato 2 aprile, alle ore 16, il tesserino segnacatture per il Lago Maggiore. La presentazione, adopera della sezioni Fipsas di Novara, Varese e Vco avverrà nella sede dell’Associazione ‘’La Riva’’ a Trobaso di Verbania.

‘Il segnacatture – spiega Gian Mauro Bertoia, presidente della Fipsas Vco - è frutto di una collaborazione tra le tre sezioni provinciali Fipsas ed diventato valido grazie all’ordinanza n.1/22 del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere, Marco Zacchera. La presentazione consentirà a tutti coloro che interverranno di poter capire nel dettaglio le modalità di compilazione. Saranno illustrati gli obiettivi che questo strumento si prefigge. Tuti i pescatori che esercitano la pesca dilettantistica sul Lago Maggiore devono essere in possesso del nuovo strumento di controllo e verifica’’.

Il tesserino è in distribuzione nelle sedi delle sezioni Fipsas e presso tutti i punti vendita di riferimento. La distribuzione avviene gratuitamente. Sarà valido sino al 31 dicembre 2022, dopodiché ogni pescatore dovrà obbligatoriamente consegnarlo per poter così ritirare quello dell’anno successivo. I dati riportati sul segnacatture saranno conteggiati e elaborati dalle sezioni Fipsas e resi noto anno per anno.