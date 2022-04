Partito da Domo 2 il primo treno intermodale di Cargobeamer

‘’Il primo treno intermodale, carico di semirimorchi, è partito il 31 marzo 2022 dal terminal di CargoBeamer, la prima struttura terminalista che l’azienda tedesca gestisce in Italia e che entro breve tempo sarà allestita con il sistema di carico sui treni che non ha bisogno di gru’’.

Lo rende noto la società Cargobeamer che ha da poco tempo acquisito parte dello scalo ossolano dal quale ha previsto inizialmente collegamenti per il porto di Calais (con possibilità di proseguire verso Ashford, in Inghilterra) e per il terminal tedesco di Kaldenkirchen.

Il terminal, che sorge all’interno dello scalo Domo2, è il primo in Italia - entro breve tempo dovrebbe essere affiancato da un impianto a Verona - per il quale si stanno completando le formalità. L’obiettivo di CargoBeamer è attivare sei terminal in Italia, così da raggiungere in treno gran parte della Penisola.