Aperte le iscrizioni all'incontro di poesia Walter Alberisio

C’è tempo fino al 15 aprile per inviare le liriche all’incontro di poesia Walter Alberio. Per partecipare basta inviare una lirica in lingua italiana, anonima, alla seguente mail: incontroalberisio@gmail.com avente come oggetto partecipazione incontro di poesia 2021.

Nel testo della mail dovranno essere presenti i dati dell’autore in particolare nome, cognome d’indirizzo di residenza, contatto telefonico, email ed autorizzazione alla eventuale pubblicazione.

L’incontro è patrocinato dai comuni di Villadossola e Piedimulera. Al vincitore un quadro del pittore Gianluca Pavesi.

Il premio ad ogni partecipante sarà un libro con le selezioni delle migliori liriche. Previsto anche un premio in memoria di Filippo Crea, uno degli organizzatori scomparso.