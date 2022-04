Riapre il Castello di Vogogna con ‘Nel mondo dei Celti, l'Ossola preromana e la testa di Dresio’

Il Castello Visconteo riapre al pubblico Sabato 16 Aprile , dopo un breve periodo di chiusura invernale dovuto a lavori di riallestimento degli spazi espositivi. L'Associazione Culturale Ossola Inferiore ha curato e realizzato una nuova esposizione dal titolo: ‘Nel mondo dei Celti, l'Ossola preromana e la testa di Dresio’.

La testa celtica di Dresio di Vogogna, comunemente nota come “Mascherone celtico”, datata al II-III secolo a.C., è considerata il gioiello archeologico ossolano ed è stata definita da Filippo Maria Gambari “il più notevole esempio d’arte propriamente celtica in Piemonte”. Il reperto era murato in una fontana di acque popolarmente considerate salutari, sul sagrato dell’oratorio di San Pietro, la più antica chiesa di Vogogna, localizzata fuori dal centro storico. Negli ultimi anni la testa celtica è stata conservata all'interno di Palazzo Pretorio; ora l'Associazione, in collaborazione con il Comune di Vogogna, sta organizzando la sua più adeguata esposizione all'interno delle sale del castello, un luogo sicuramente più fruibile al pubblico così che il reperto possa assumere il giusto rilievo per la valorizzazione del territorio, la diffusione della cultura storica locale nonché l’ampliamento dell’offerta turistica della zona.

La mostra tratterà aspetti rilevanti della Preistoria e della Protostoria locale e alcuni aspetti specifici sulla civiltà dei Celti. In particolare saranno presentati, il sito della Balma dei Cervi di Crodo, alcuni luoghi megalitici dell’Ossola e un architrave lapideo con incisione dell’uomo-albero, simbolo del Parco Nazionale Val Grande, rinvenuto nell’alpeggio di Pianezza. Il percorso espositivo introduce all’età del Ferro, con la civiltà dei Celti e della tribù dei Leponti, valorizzando anche con fotografie alcuni reperti di proprietà del Museo del Paesaggio di Verbania.

A seguire, la Testa di Dresio ed il confronto con le più importanti teste lapidee celtiche dell’età di La Tène, cenni sull'arte e la religione dei Celti. Vengono infine proposte ricostruzioni storicamente corrette dell’armamento dei guerrieri Celti.

Dal 16 aprile al 12 giugno il Castello sarà aperto durante i fine settimana e i ponti festivi dalle 10 alle 18.

Dal 13 giugno al 11 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.