Teatro pieno per ‘Contrappunti musicali da Bach a Morricone’

È stato un grande successo, ieri sera, il concerto “Contrappunti musicali da Bach a Morricone”, organizzato dall'Associazione Paola Angela Ruminelli che ha visto sul palco i due grandi pianisti Roberto Prosseda e Roberto Olzer con la partecipazione del percussionista Paolo Pasqualin. Indubbiamente un bel colpo d'occhio vedere il teatro La Fabbrica pieno, con le persone sedute vicine senza lo stanziamento imposto ormai da due anni dalle norme anticovid un segno di ripresa e di normalità che è stato evidenziato da tutti gli intervenuti ad iniziare dal presidente dell'Associazione Paola Angela Ruminelli Massimo Gianoglio.

Sono state eseguite brani che hanno estasiato ed emozionato il pubblico: musiche di Bach, Mendelssohn, Chopin, Satie e Morricone. Quello proposto è stato un dialogo contrappuntistico in cui le partiture dei brani celebri si sono alternate a libere interpretazioni ad esse ispirate. È stata proposta anche una composizione inedita di Ennio Morricone “Frop” , dedicato al compositore Franco Oppo.

L'ingresso era offerta libera e il ricavato andrà alla casa di riposo di Villadossola 'Matilde Ceretti' di Villadossola.

Tra il pubblico anche una rappresentanza di ucraini che si trovano nella provincia del Vco che l'associazione ha voluto invitare per alleviare con la musica il peso dell'angoscia della guerra. Al termine grandi applausi e l'esecuzione di tre bis da parte dei musicisti.

“Sono passati quattro mesi dall'ultimo evento che avevamo patrocinato proprio qui alla Fabbrica di Villadossola da questo stesso teatro parte la programmazione 2022 - ha detto il presidente dell'Associazione Ruminelli, Massimo Gianoglio – grazie al sindaco e all'amministrazione per l'ospitalità” .

“Questo è il primo concerto per me dopo la fine ufficiale della pandemia – ha detto il musicista Roberto Prosseda – ora possiamo vedervi seduti così vicino e ribadire che la musica con il pubblico è ben diversa dall'esperienza in streaming”.

“Sono grato alla sorte - ha detto Roberto Olzer annunciando il programma - per avere la possibilità di collaborare con due straordinari artisti come Paolo Pasqualin e Roberto Prosseda che stimo moltissimo”.