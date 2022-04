Presentati i progetti e le attività primaverili del Comune di Crevola. VIDEO

Sabato 9 aprile all’Ossola Outdoor Center di Preglia sono state presentate le attività organizzate dal Comune di Crevoladossola per la primavera. È stata l’occasione anche per presentare le associazioni ed i progetti che hanno reso possibile l’organizzazione degli eventi.

Il primo appuntamento sarà domenica 24 aprile alle 21 alla chiesa parrocchiale di Oira dove si terrà il concerto della Musica di Oira in onore del patrono San Marco. Il 25 aprile torna la tradizionale festa di Oira: sarà possibile fare il percorso enogastronomico, il percorso etnico-culturale. Nel pomeriggio sarà impartita la benedizione del pane e della campagna, si svolgerà il concerto con la Musica di Oira, le Fisarmoniche Ossolane, la Gmo, e 'Antigo Brass band. Sarà possibile visitare la mostra d’arte allestita per il centro abitato e saranno premiati i vincitori del concorso fotografico 'Oira è…'.

Laura Lazzaroni ha presentato il progetto per la partecipazione al ‘Bando Borghi’ messo in campo dal Ministero della Cultura: “Il progetto prevede 13 interventi che trasformeranno Crevoladossola in un museo a cielo aperto – spiega Lazzaroni – trattando 3 temi principali: architettura già presente in loco; pittura con interventi di street art; scultura con la posa di installazioni, alcuni a Villa Renzi – Cesconi ed altri in altri punti del Comune”.

Il macro tema del progetto sono ‘le 3 B di Crevoladossola: Bellezza, Bontà, Benessere’, Lazzaroni aggiunge: “Anche se il bando non ci verrà assegnato porteremo comunque avanti il progetto, ovviamente con un altro tipo di budget”. Tra gli interventi c’è la valorizzazione del sottopasso della stazione di Preglia che diventerà una delle fermate del Trenino Verde delle Alpi delle ferrovie Bls.

L’8 di maggio si svolgerà ‘Bimbi in città’: su prenotazione saranno fornite delle e-bike e con partenza dall’Ossola Outdoor Center si arriverà alla Collinetta dello Sport di Villa; è previsto anche un giro più breve con partenza da piazza Mercato di Domodossola ed arrivo sempre alla Collinetta dello Sport. Spiega Anna Fovanna di Fiab Vco: “Insieme al comitato ‘Salite dell’Ossola’ abbiamo partecipato al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo ‘Sportivi per natura’, il progetto è volto alla promozione dell’uso della bicicletta e di ausili come carrozzina, jolettes e hand bike per i diversamente abili”.

In occasione della Giornata della Terra i soci Coop organizzano una biciclettata sempre con partenza dall’Ossola Outdoor Center di Preglia sino alla Collinetta dello Sport di Villadossola dove sarà servita la merenda e verranno distribuite semenze: “Avremo voluto piantumare alcuni alberi sulla Collinetta – spiega Francesco Altomonte, referente dei soci Coop – ma non è stato possibile organizzare almeno per quest’anno, quindi abbiamo optato per la distribuzione di semi”.

Alessandro Bragoni della Veia Sky Team ha presentato le attività che porteranno sino al campionato mondiale di Skyrunning che si svolgerà a settembre, in particolar modo ha parlato dello spazio di cento metri quadri messo a disposizione dall’Ossola Outdoor Center come base per l’evento. In questo spazio verranno raccolte le adesione dei volontari, verrà svolta l’attività di formazione con la partecipazione della delegazione del Soccorso Alpino e il supporto logistico alla manifestazione.

Marco Longo Dorni, presidente del Csi Vco ha illustrato la passeggiata ludico motoria che si svolgerà il 13 maggio con arrivo alla Collientta dello Sport di Villadossola dove i partecipanti saranno accolti con la meranda, buona musica e tanti giochi. “Lo scopo della passeggiata – dice Longo Dorni – è di far uscire i ragazzi, tornare a fargli praticare attività motoria dopo il lungo periodo di pendamia”.