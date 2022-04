Vasyl Matviychuk partito da Domo con 6 ambulanze per portare aiuti in Ucraina FOTO E VIDEO

Vasyl e’ ripartito. Il campione dal cuore d’oro, protagonista già di diversi viaggi al confine con l’ Ucraina per portare aiuti al suo paese natale e per far arrivare in Italia donne e bambini in fuga dalla guerra, questo pomeriggio si e’rimesso in moto.

Insieme a lui un gruppo di amici: portano generi alimentari, farmaci e vestiti ma soprattutto sei ambulanze acquistate grazie al contributo di una amica di Vasyl, che ha fatto una generosa donazione per questa nobile causa.

Una quindicina i mezzi di soccorso di seconda mano che sono stati acquistati a Reggio Emilia: sei sono partiti appunto oggi da Domodossola con il fuoriclasse dell’atletica a tirare metaforicamente e non solo il gruppo, proprio come fa durante le tante corse he lo vedono protagonista. Arrivo previsto al confine ucraino domani.