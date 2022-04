Regione, oggi il maxi emendamento sul Bilancio di previsione 2022/24

Bilancio di previsione 2022/24: l’assessore Tronzano ha illustrato in prima Commissione le modifiche che recepiscono gli accordi con larga parte dei gruppi di opposizione e ha assicurato che “non verranno tagliati in nessuno modo gli assegni di cura”.

Dal capogruppo di Luv Grimaldi netta contrarietà al provvedimento: “Voteremo convintamente no in Aula, questo bilancio risente del deterioramento dei rapporti tra forze politiche e con la Giunta”.

La seduta si è aperta con l’annuncio, da parte dell’assessore alle Politiche Sociali Caucino, di un emendamento che verrà presentato in Aula: “Costituiremo un fondo di 400 mila euro per l'assegnazione di contributi finalizzati alla promozione e alla realizzazione di progetti di tutela materno infantile, con l’obiettivo di garantire il vero diritto di scelta della donna”.

Iniziativa che ha visto la decisa opposizione dei capigruppo Luv e M5S. A favore i Moderati: “Sosterremo sempre ogni politica a difesa della vita e ogni buon progetto di tutela materno-infantile. Presenteremo un emendamento in Aula per cercare la più ampia convergenza e prevedere risorse ancora più consistenti”.

Durante la discussione sono intervenuti diversi consiglieri di Pd, M5S, M4o.

Nella seduta di domani è previsto il fotofinish finale sul maxi-emendamento presentato dalla Giunta regionale.