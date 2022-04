Vallese, automobilista contro una mandria uccide 7 animali: condannato

Condannato per aver colpito e ucciso in auto sette fra vitelli e manzi. Nel Vallese centrale, un automobilista ha provocato una carneficina senza precedenti in una mandria di vacche d’Hérens. Animali dalle gambe corte ma forti, che si arrampicano facilmente fino a 3.000 metri di altitudine.

Oggi questa razza deve la sua sopravvivenza in gran parte ai tradizionali combattimenti tra regine dell’alpeggio e ai suoi amanti incondizionati, che non vorrebbero allevare altre mucche per niente al mondo. Molti allevatori alpini si impegnano a tenere una o due vacche da combattimento nella loro mandria.



Il conducente è stato multato dalla Polizia Cantonale mentre alla sua assicurazione è rimasta la fattura del danno prodotto da saldare.