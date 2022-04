È Michele Marziani il primo ospite de ‘La fabbrica di carta’

Sarà inaugurata venerdì 22 aprile alle ore 20.30 la 24esima edizione del festival letterario ‘La Fabbrica di Carta’. Il tema di quest'anno sono le 'Pagine di benessere'.

Il primo ospite della kermesse di Villadossola sarà Michele Marziani che dialogherà con Paolo Crosa Lenz, presenterà il suo nuovo libro ‘La cura dello stupore. Appunti sull’arte di cavarsela e star bene con se stessi’ (Ediciclo).

Michele Marziani è nato nel 1962 a Rimini. In alta Valsesia, dove ora vive, ha preso spunto per la scrittura de Il suono della solitudine (Ediciclo). Ha pubblicato diversi romanzi, tra i quali La trota ai tempi di Zorro (DeriveApprodi), Umberto Dei. Biografia non autorizzata di una bicicletta e Nel nome di Marco (entrambi per Ediciclo), La figlia del partigiano O’Connor (Clichy), Lo sciamano delle Alpi e La cena dei coscritti (entrambi per Bottega Errante Edizioni). Oltre ai romanzi ha pubblicato oltre ventidue libri di viaggi e antropologia del cibo tra i quali A pranzo con Giulia (Guido Tommasi, Premio Selezione Bancarella per la cucina).