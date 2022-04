Dall'Inghilterra a Craveggia, vetrina mediatica all'insegna del rally

La strada di Craveggia che collega le località La Vasca e Blitz è sempre più apprezzata dai rallysti per le prove delle loro auto. Da alcuni anni infatti il Comune affitta questa arteria ai pilot (in alcuni giorni e ore specifiche) ed investe gli introiti per la sistemazione della stessa strada, che ha anche una grande valenza turistica poiché collega il paese all’alpe Blitz, meta molto gettonata per passeggiate nella natura e la presenza, in tutta questo tratto che va da La Vasca appunto al Blitz, di una serie di rifugi e ristoranti tipici.

Ora, lungo la “Vasca-Blitz” si è cimentato anche Piero Liatti, pilota che ha corso per molti anni nel Campionato del Mondo Rally, ottenendo anche una vittoria nel Rally di Monte Carlo 1997. Ha inoltre vinto il Campionato europeo rally nel 1991. Liatti è stato inoltre uno dei pochi piloti italiani capaci di aggiudicarsi una vittoria in una gara del Campionato del mondo rally.

A Craveggia erano presenti anche alcuni giornalisti e tecnici inglesi per girare alcuni reportage, oltre al pilota del nostro territorio, Carlo Boroli.